Sedinum | Leszek Herman
Campus Academy 2025 w Międzyzdrojach. Warsztaty, panele, integracja... [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, minister edukacji Barbara Nowacka, sekretarz stanu w MEN Katarzyna Lubnauer i poseł KO Sławomir Nitras na otwarciu Campus Academy w Międzyzdrojach. Do pierwotnej formuły Campusu Polska Przyszłości organizatorzy mają powrócić w przyszłym roku. PAP/Jerzy Muszyński
Campus Academy 2025 wystartował. - Międzyzdroje przez trzy dni staną się centrum dyskusji o przyszłości Polski i Europy - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Do Międzyzdrojów zjechało prawie 500 osób. Wezmą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych i integracjach. Będą rozmawiać między innymi o tym, jak budować i pielęgnować motywację wolontariuszy, a także o komunikacji medialnej i społeczeństwie w sieci manipulacji.

- Po raz kolejny organizujemy campus, tym razem Campus Academy. To jest naturalne, że ta formuła jest inna, dlatego że duża część z nas była zajęta innymi obowiązkami przez te ostatnie miesiące. W 2026 roku na pewno wrócimy w formule dużej, w tej, do której Państwa przyzwyczailiśmy - zapowiedział Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy.

- Bardzo lubimy takie wydarzenia, które gromadzą młodych, inspirujących ludzi, żebyśmy mogli się poznać nawzajem, inspirować. - Chcemy się rozwijać, zależy nam na Polsce i chcemy zdobywać doświadczenie w tym i chcemy posłuchać ludzi, którzy mądrze o tym potrafią mówić. - Z całego kampusu chciałabym wynieść nową wiedzę, nowe znajomości i nowe inspiracje do działania - mówili uczestnicy.

Wydarzenie odbywa się w ośrodku Stilo przy ul. Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
