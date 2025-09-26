Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Pomnik przechodzi renowację, ale konserwator zabytków ma wątpliwości [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecinianie są podzieleni w sprawie pomalowania na niebiesko fal na pomniku "Tym, którzy nie powrócili z morza", który stoi na Cmentarzu Centralnym.
Jest to część renowacji monumentu, przeprowadzanej przez Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

- To fajne nawiązanie, ponieważ przechodząc tutaj obok wiedziałam od razu, jakiej tematyki dotyczy. Teraz przypomina bardziej fale, niż ta ciemna masa. - Jest niebieskie i przypomina morze, ale brakuje bieli w falach. - Przyzwoicie to wygląda. Kolor podobny do morskich fal. - Można było to lepiej pomalować, ale do tego trzeba zatrudnić artystę... - mówią przechodnie.

To jest sprzeczne z pozwoleniem konserwatorskim, które nie dotyczyło zmiany koloru elementu "fal" - podkreśla główny specjalista w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Aleksandra Hamberg-Fedorowicz.

- Kolor będzie dobrany po konsultacjach i szerszych ustaleniach. To pozwolenie konserwatorskie w zakresie kolorystyki będzie mogło być rozszerzone i zmienione, żeby uzyskać właściwy odbiór tego zabytku - dodaje Hamberg-Fedorowicz.

Pomnik "Tym, którzy nie powrócili z morza" został odsłonięty w październiku 1989 roku. Jego generalny remont obejmuje nie tylko pomalowanie fal, ale również m.in. wymianę tabliczek z imionami zmarłych marynarzy, posadzenie nowej zieleni czy wymianę posadzki z lastryko na granit strzegomski.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego
To jest sprzeczne z pozwoleniem konserwatorskim, które nie dotyczyło zmiany koloru elementu "fal" - podkreśla główny specjalista w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Aleksandra Hamberg-Fedorowicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od przedwczoraj oglądane 6841 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4743 razy)
  3. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3876 razy)
  4. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 3706 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od przedwczoraj oglądane 3447 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]
Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Tomczak
Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty