Pomnik przechodzi renowację, ale konserwator zabytków ma wątpliwości [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecinianie są podzieleni w sprawie pomalowania na niebiesko fal na pomniku "Tym, którzy nie powrócili z morza", który stoi na Cmentarzu Centralnym.

Jest to część renowacji monumentu, przeprowadzanej przez Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej.



- To fajne nawiązanie, ponieważ przechodząc tutaj obok wiedziałam od razu, jakiej tematyki dotyczy. Teraz przypomina bardziej fale, niż ta ciemna masa. - Jest niebieskie i przypomina morze, ale brakuje bieli w falach. - Przyzwoicie to wygląda. Kolor podobny do morskich fal. - Można było to lepiej pomalować, ale do tego trzeba zatrudnić artystę... - mówią przechodnie.



To jest sprzeczne z pozwoleniem konserwatorskim, które nie dotyczyło zmiany koloru elementu "fal" - podkreśla główny specjalista w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Aleksandra Hamberg-Fedorowicz.



- Kolor będzie dobrany po konsultacjach i szerszych ustaleniach. To pozwolenie konserwatorskie w zakresie kolorystyki będzie mogło być rozszerzone i zmienione, żeby uzyskać właściwy odbiór tego zabytku - dodaje Hamberg-Fedorowicz.



Pomnik "Tym, którzy nie powrócili z morza" został odsłonięty w październiku 1989 roku. Jego generalny remont obejmuje nie tylko pomalowanie fal, ale również m.in. wymianę tabliczek z imionami zmarłych marynarzy, posadzenie nowej zieleni czy wymianę posadzki z lastryko na granit strzegomski.



Autorka edycji: Joanna Chajdas