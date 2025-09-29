Problemy z zapisami na szczepienia przeciwko Covid-19

Szczepić się przeciw Covid-19 możemy od 22 września. Jednak nadal są problemy, by na szczepienie się zapisać.

Ostatnio w Polsce zaobserwowano zjawisko roboczo nazwane "turystyką szczepionkową".





- Szczepionek jeszcze jest troszeczkę za mało w naszym kraju, w związku z tym czasami możemy dostać komunikat, że np. będąc w Warszawie najbliższe miejsce szczepienia będziemy mieli wyznaczone gdzieś 50 czy 100 km od Warszawy - tłumaczy Magda Wiśniewska, dyrektor ds. lecznictwa szpitala na Pomorzanach (Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM) w Szczecinie.

- Szczepionki są, tylko czasami trzeba poczekać, aż one na spokojnie dotrą do aptek - powiedział.

Edycja tekstu: Jacek Rujna