Sedinum | Leszek Herman
Problemy z zapisami na szczepienia przeciwko Covid-19

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczepić się przeciw Covid-19 możemy od 22 września. Jednak nadal są problemy, by na szczepienie się zapisać.
Ostatnio w Polsce zaobserwowano zjawisko roboczo nazwane "turystyką szczepionkową".

- Szczepionek jeszcze jest troszeczkę za mało w naszym kraju, w związku z tym czasami możemy dostać komunikat, że np. będąc w Warszawie najbliższe miejsce szczepienia będziemy mieli wyznaczone gdzieś 50 czy 100 km od Warszawy - tłumaczy Magda Wiśniewska, dyrektor ds. lecznictwa szpitala na Pomorzanach (Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM) w Szczecinie.

Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej tłumaczy, że listę punktów szczepień, które zamówiły lub już odebrały szczepionkę, można znaleźć na stronie internetowej.

- Szczepionki są, tylko czasami trzeba poczekać, aż one na spokojnie dotrą do aptek - powiedział.

Na szczepienie można się zapisać na trzy sposoby: w punkcie szczepień: w przychodni POZ lub aptece, przez aplikację mojeIKP lub na Internetowym Koncie Pacjenta.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Dodaj komentarz 1 komentarz

To już grali w 2020... problemy z dostępnością ... ojojojoj... teraz ludzie nie dadzą sie tak łatwo nabrać.....

Najnowsze podcasty