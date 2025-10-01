Wybiła (ostatnia) godzina dla Citroena z Kujawskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od czterech lat stoi i straszy - mowa o wraku samochodu na drodze wewnętrznej osiedla przy ulicy Kujawskiej w centrum Szczecina.

Nie można było go usunąć ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Niedawno zmieniła się organizacja ruchu na tym terenie - w miejscu, gdzie stoi opuszczone auto postawiono m.in znak zakazu parkowania.



We wtorek pojawili się tam strażnicy miejscy i odholowano kilka pojazdów, ale ten wrak pozostał. To wzbudziło niepokój mieszkańców.



Tymczasem szczecińska Straż Miejska zapewnia, że pojazd zniknie lada moment.



- W tej chwili otrzymaliśmy już od zarządcy, czyli wszystko lege artis, potrzebę odholowania tego pojazdu i myślę, że jest to kwestia maksymalnie dwóch dni, kiedy wreszcie z tego podwórka zniknie ten niepożądany grat, bo inaczej go nazwać nie można - przyznaje rzecznik SM Joanna Wojtach.



Przepisy nie pozwalały Straży Miejskiej na odholowanie wraku. Wtorkowe działania strażników polegały na odholowaniu pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych, a usuniecie porzuconego auta wymaga dodatkowych procedur - mówi rzeczniczka.



- Ale były tam różne zawirowania związane m.in. właśnie z parkowaniem i trzeba było tę sytuację uporządkować. A sposobem na uporządkowanie sytuacji na drogach wewnętrznych jest prowadzenie, ustanawianie stref. Zwykle są to strefy zamieszkania bądź strefy ruchu - dodała.



W Szczecinie Straż Miejska odholowuje rocznie kilkaset pojazdów.



Edycja tekstu: Jacek Rujna