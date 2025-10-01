Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Wybiła (ostatnia) godzina dla Citroena z Kujawskiej [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od czterech lat stoi i straszy - mowa o wraku samochodu na drodze wewnętrznej osiedla przy ulicy Kujawskiej w centrum Szczecina.
Nie można było go usunąć ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Niedawno zmieniła się organizacja ruchu na tym terenie - w miejscu, gdzie stoi opuszczone auto postawiono m.in znak zakazu parkowania.

We wtorek pojawili się tam strażnicy miejscy i odholowano kilka pojazdów, ale ten wrak pozostał. To wzbudziło niepokój mieszkańców.

Tymczasem szczecińska Straż Miejska zapewnia, że pojazd zniknie lada moment.

- W tej chwili otrzymaliśmy już od zarządcy, czyli wszystko lege artis, potrzebę odholowania tego pojazdu i myślę, że jest to kwestia maksymalnie dwóch dni, kiedy wreszcie z tego podwórka zniknie ten niepożądany grat, bo inaczej go nazwać nie można - przyznaje rzecznik SM Joanna Wojtach.

Przepisy nie pozwalały Straży Miejskiej na odholowanie wraku. Wtorkowe działania strażników polegały na odholowaniu pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych, a usuniecie porzuconego auta wymaga dodatkowych procedur - mówi rzeczniczka.

- Ale były tam różne zawirowania związane m.in. właśnie z parkowaniem i trzeba było tę sytuację uporządkować. A sposobem na uporządkowanie sytuacji na drogach wewnętrznych jest prowadzenie, ustanawianie stref. Zwykle są to strefy zamieszkania bądź strefy ruchu - dodała.

W Szczecinie Straż Miejska odholowuje rocznie kilkaset pojazdów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- W tej chwili otrzymaliśmy już od zarządcy, czyli wszystko lege artis, potrzebę odholowania tego pojazdu i myślę, że jest to kwestia maksymalnie dwóch dni, kiedy wreszcie z tego podwórka zniknie ten niepożądany grat, bo inaczej go nazwać nie można - przyznaje rzecznik SM Joanna Wojtach.
- Ale były tam różne zawirowania związane m.in. właśnie z parkowaniem i trzeba było tę sytuację uporządkować. A sposobem na uporządkowanie sytuacji na drogach wewnętrznych jest prowadzenie, ustanawianie stref. Zwykle są to strefy zamieszkania bądź strefy ruchu - dodała.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4847 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od wczoraj oglądane 4651 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4317 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4267 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 4133 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Małgorzata Kidawa-Błońska
Pożar w Koszalinie. Dziewięć osób poszkodowanych [WIDEO]
Grzegorz Ciechanowski

Najnowsze podcasty