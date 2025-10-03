Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
34-latek ze Złocieńca zatrzymany za posiadanie i uprawę marihuany

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim
Uprawiał konopie i miał przy sobie marihuanę. 34-letniego mieszkańca Złocieńca zatrzymali policjanci.
Mundurowi trafili do mężczyzny w ramach interwencji domowej. Zwrócili uwagę na dziwne i agresywne zachowanie 34-latka. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli ponad 250 gramów marihuany, a na terenie posesji natknęli się na trzy krzewy konopi.

Mężczyzna usłyszał zarzuty. Działał w warunkach recydywy, co oznacza, że może spodziewać się surowszej kary. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

3 krzewy ? W Niemczech 2 na osobę są legalne. Znaczy należy się kara śmierci. Co za durny kraj

