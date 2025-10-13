Rolnicy zablokują DK10

Kolejny protest zapowiadają na dziś rolnicy z naszego regionu. Chodzi o blokadę drogi krajowej nr 10 w okolicach miejscowości Krąpiel.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Protest będzie miał różne formy - mówi Edward Kosmal z Solidarności Rolników Indywidualnych.- Dwie formy. Blokada "dziesiątki", czyli przejście przez pieszych na przejściu, albo wyjazd z ciągnikami do Wapnicy i z powrotem. Mamy protest zgłoszony. Wszystko jest na legalu - mówi Kosmal.Rolnicy domagać się będą nie tylko wstrzymania napływu taniej żywności ze wschodu, ale także z terenu Niemiec. Zdaniem Edwarda Kosmala to właśnie niemiecka, tania żywność zalewa obecnie polskie sklepy.- Wiemy, że w niemieckich landach jest taka pomoc w przypadku nadmiaru produkcji. U nich jest tak, że sprzedany towar nawet za jeden cent rolnicy mają zwracane koszty i dlatego też ten towar się pojawił w Polsce - dodaje Kosmal.Początek dzisiejszego protestu, który potrwać może aż dwie godziny, zaplanowany jest na godzinę 14.00.