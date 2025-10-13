Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Rolnicy zablokują DK10

Region Adam Wosik

Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolejny protest zapowiadają na dziś rolnicy z naszego regionu. Chodzi o blokadę drogi krajowej nr 10 w okolicach miejscowości Krąpiel.
Protest będzie miał różne formy - mówi Edward Kosmal z Solidarności Rolników Indywidualnych.

- Dwie formy. Blokada "dziesiątki", czyli przejście przez pieszych na przejściu, albo wyjazd z ciągnikami do Wapnicy i z powrotem. Mamy protest zgłoszony. Wszystko jest na legalu - mówi Kosmal.

Rolnicy domagać się będą nie tylko wstrzymania napływu taniej żywności ze wschodu, ale także z terenu Niemiec. Zdaniem Edwarda Kosmala to właśnie niemiecka, tania żywność zalewa obecnie polskie sklepy.

- Wiemy, że w niemieckich landach jest taka pomoc w przypadku nadmiaru produkcji. U nich jest tak, że sprzedany towar nawet za jeden cent rolnicy mają zwracane koszty i dlatego też ten towar się pojawił w Polsce - dodaje Kosmal.

Początek dzisiejszego protestu, który potrwać może aż dwie godziny, zaplanowany jest na godzinę 14.00.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Protest będzie miał różne formy - mówi Edward Kosmal z Solidarności Rolników Indywidualnych.
Zdaniem Edwarda Kosmala to właśnie niemiecka, tania żywność zalewa obecnie polskie sklepy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od dzisiaj oglądane 48079 razy)
  2. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4752 razy)
  3. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4716 razy)
  4. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4490 razy)
  5. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4474 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Wieczorek
"Pucha dla pełnego brzucha" w Szczecinie. Zdjęcie z pupilem za datek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Miniatury opanowały wody jeziora Rusałka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pół tysiąca dzieci w pływackich zawodach w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty