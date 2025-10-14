Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Prognoza pogody na 15 i 16 października

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej początkowo Polska pozostawać będzie na skraju niżu znad zachodniej Rosji i Morza Białego. W ciągu dnia dostaniemy się pod wpływ klina wyżu znad Wysp Brytyjskich.
Stopniowo od zachodu i północnego zachodu zacznie napływać cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego, ale wschód i południowy wschód kraju pozostanie jeszcze w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się wzrost, potem spadek ciśnienia.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 100 m. Miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 st. C; cieplej nad morzem, około 14 st. C; chłodniej w kotlinach karpackich, około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w południowej części kraju. W północnej oraz zachodniej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 1 st. C, 3 st. C na południu do 6 st. C, 8 st. C na północy i zachodzie kraju i 11 st. C nad samym morzem; chłodniej w obszarach podgórskich od minus 2 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, na południu miejscami zmienny.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w południowej części kraju. Na północy i zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C; chłodniej w kotlinach karpackich, około 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Rano zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Zachmurzenie nocą ze środy na czwartek będzie w stolicy umiarkowane. Możliwe słabe opady deszczu. Silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W czwartek zachmurzenie w Warszawie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od przedwczoraj oglądane 49486 razy)
  2. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4915 razy)
  3. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4893 razy)
  4. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4701 razy)
  5. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od wczoraj oglądane 2816 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Schronisko Feniks szykuje się na zimę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Ratownictwa Medycznego - w Szczecinie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urszula Pańka
Sport łączy pokolenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Europejski Konkurs Filmów Dokumentalnych powraca na Szczecin Film Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty