Prognoza pogody na 15 i 16 października

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej początkowo Polska pozostawać będzie na skraju niżu znad zachodniej Rosji i Morza Białego. W ciągu dnia dostaniemy się pod wpływ klina wyżu znad Wysp Brytyjskich.

Stopniowo od zachodu i północnego zachodu zacznie napływać cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego, ale wschód i południowy wschód kraju pozostanie jeszcze w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.



Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się wzrost, potem spadek ciśnienia.



W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 100 m. Miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 st. C; cieplej nad morzem, około 14 st. C; chłodniej w kotlinach karpackich, około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.



W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w południowej części kraju. W północnej oraz zachodniej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.



Temperatura minimalna od 1 st. C, 3 st. C na południu do 6 st. C, 8 st. C na północy i zachodzie kraju i 11 st. C nad samym morzem; chłodniej w obszarach podgórskich od minus 2 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, na południu miejscami zmienny.



W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w południowej części kraju. Na północy i zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C; chłodniej w kotlinach karpackich, około 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.



W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Rano zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.



Zachmurzenie nocą ze środy na czwartek będzie w stolicy umiarkowane. Możliwe słabe opady deszczu. Silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.



W czwartek zachmurzenie w Warszawie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.



Edycja tekstu: Jacek Rujna