Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Rolnicy wyjechali na drogi regionu. Są spore utrudnienia [ZDJĘCIA]

Region Rafael Żełobowski

Przejazd DW151 Łobez-Węgorzyno. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Przejazd DW151 Łobez-Węgorzyno. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Przejazd DW151 Łobez-Węgorzyno. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Przejazd DW151 Łobez-Węgorzyno. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Przejazd DW151 Łobez-Węgorzyno. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Przejazd DW151 Łobez-Węgorzyno. Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Rozpoczęły się protesty rolników - także w Zachodniopomorskiem.
PE kontratakuje ws. umowy z Mercosur

PE kontratakuje ws. umowy z Mercosur

Rozpoczynają się protesty rolników [MAPA UTRUDNIEŃ]
Producenci rolni chcą zwrócić uwagę m.in. na niskie ceny skupu, a z drugiej strony - wysokie ceny żywności i paliwa. Wyjechali ciągnikami między innymi w powiecie łobeskim - mówi Tomasz Mikołajewski, jeden z organizatorów protestu.

- Z wszystkich gmin powiatu Łobeckiego jedziemy drogami wojewódzkimi do Węgorzyna. Tam od godziny 10 do 14 planowany jest protest na drodze krajowej numer 20. Będziemy spowalniać ruch na rondach wzdłuż tej drogi - mówi Mikołajewski.

Wśród postulatów rolników nadal jest m.in. zablokowanie umowy z krajami Mercosur, a także uszczelnienie granic.

- Dotąd wjeżdża żywność niebadana, niewiadomego pochodzenia i w niewiadomej ilości. Ta tania żywność gorszej jakości zalewa nasze półki sklepowe, przez co my mamy problem ze sprzedażą naszych płodów rolnych, co się wiąże z bardzo niskimi kosztami - mówi Tomasz Mikołajewski.

Producenci rolni wyjechali ciągnikami głównie na wschodzie i południu regionu. Nie ma jednej godziny rozpoczęcia akcji, utrudnienia mogą się pojawić m.in. w okolicach Pyrzyc, Dolic, Chociwla, Wegorzyna i Recza.

Akcja protestacyjna potrwa przez miesiąc - do 14 grudnia. Poniżej mapa z zaznaczonymi utrudnieniami.

Edycja tekstu: Michał Król
Wyjechali ciągnikami między innymi w powiecie łobeskim - mówi Tomasz Mikołajewski, jeden z organizatorów protestu.
Wśród postulatów rolników nadal jest m.in. zablokowanie umowy z krajami Mercosur, a także uszczelnienie granic.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od 10 listopada oglądane 17619 razy)
  2. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od 11 listopada oglądane 4159 razy)
  3. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od 11 listopada oglądane 3741 razy)
  4. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od 09 listopada oglądane 3313 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od 08 listopada oglądane 3077 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jolanta Aniszewska
Inauguracja "Urban Lab Szczecin - Miasto dla Młodych" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niechlubna sława oficyny przy Krzywoustego 19. Śmieci, smród, szczury... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Leonard Rozenberg
Nocny policyjny pościg za pijanym kierowcą [WIDEO]
Walka z kornikiem drukarzem na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty