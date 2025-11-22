Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Plan pokojowy przedstawiony Ukrainie nie jest "ostateczną ofertą"

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL
Prezydent Donald Trump przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że amerykański plan pokojowy przedstawiony Ukrainie nie jest "ostateczną ofertą" zakończenia wojny z Rosją.
Plan wzbudza bardzo wiele kontrowersji, szczególnie w kwestii ustępstw terytorialnych i braku akcesji Kijowa do NATO. W tej sprawie szczegóły są wciąż dopracowywane.

Donald Trump jeszcze przed weekendem potwierdzał, że chce, aby w przyszłym tygodniu Ukraina zaakceptowała pokojowy plan Białego Domu. W przypadku jego odrzucenia prezydent zasugerował, że Kijów może stracić wsparcie Waszyngtonu w postaci sprzętu wojskowego oraz informacji wywiadowczych.

Zapytany w sobotę przez dziennikarzy, czy plan jest ostateczną ofertą, zaprzeczył. - Chcielibyśmy zawrzeć pokój. Powinno to nastąpić już dawno temu. Wojna Ukrainy z Rosją nigdy nie powinna się wydarzyć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do niej nie doszło. Staramy się ją zakończyć. Tak czy inaczej, musimy to zrobić - mówił do dziennikarzy Donald Trump.

Prezydent dodał, że gdyby Ukraina odrzuciła amerykański plan pokojowy, to wtedy będzie musiała dalej walczyć.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Jana Pachlowskiego [IAR]

