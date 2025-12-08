Były minister zdrowia: kryzys w NFZ wywołały decyzje PiS

To konsekwencje decyzji sprzed lat. Europoseł Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia przyczyny kryzysu w służbie zdrowia.
"Rozmowie pod krawatem".
- Karetki, szczepienia dzieci, ludzie z AIDS, ludzie z hemofilią - wyrzucono ich z budżetu państwa i przerzucono ich do NFZ-u. Czyli około 10 miliardów złotych wzięło się stąd, że rząd PiS-u przesunął te płatności z budżetu państwa do NFZ-u, nie dając na to po prostu pieniędzy - mówi Arłukowicz.
Narodowemu Funduszowi Zdrowia brakuje w budżecie na przyszły rok 23 miliardów złotych.
- Karetki, szczepienia dzieci, ludzie z AIDS, ludzie z hemofilią - wyrzucono ich z budżetu państwa i przerzucono ich do NFZ-u. Czyli około 10 miliardów złotych wzięło się stąd, że rząd PiS-u przesunął te płatności z budżetu państwa do NFZ-u, nie dając na to po prostu pieniędzy - mówi Arłukowicz.
Narodowemu Funduszowi Zdrowia brakuje w budżecie na przyszły rok 23 miliardów złotych.
Edycja tekstu: Michał Król