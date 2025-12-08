Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Były minister zdrowia: kryzys w NFZ wywołały decyzje PiS

Region Jarosław Gowin

Bartosz Arłukowicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To konsekwencje decyzji sprzed lat. Europoseł Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia przyczyny kryzysu w służbie zdrowia.
Bartosz Arłukowicz

Chodzi mowa o potężnej dziurze budżetowej w resorcie. Zdaniem Bartosza Arłukowicza przyczyn tej sytuacji jest przynajmniej kilka. Kryzys wywołały decyzje Prawa i Sprawiedliwości, które przerzuciły część kosztów leczenia pacjentów z budżetu państwa bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia - mówił były minister zdrowia w "Rozmowie pod krawatem".

- Karetki, szczepienia dzieci, ludzie z AIDS, ludzie z hemofilią - wyrzucono ich z budżetu państwa i przerzucono ich do NFZ-u. Czyli około 10 miliardów złotych wzięło się stąd, że rząd PiS-u przesunął te płatności z budżetu państwa do NFZ-u, nie dając na to po prostu pieniędzy - mówi Arłukowicz.

Narodowemu Funduszowi Zdrowia brakuje w budżecie na przyszły rok 23 miliardów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

Może pan Arłukowicz pochwali się swoimi sukcesami, gdy był szefem resortu zdrowia ?

grudzień 2025
