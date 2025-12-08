Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... czyli raport po wykolejeniu tramwaju

Torowa dedukcja czyli jak coś, czego nie ma, wykoleiło tramwaj. Według spółki Tramwaje Szczecińskie winne wykolejenia "jedenastki" na ulicy Parkowej było ciało obce - tego jednak nikt nie widział i nigdzie go nie ma.

Edycja tekstu: Michał Król

Autorzy raportu przeanalizowali m.in. technikę jazdy motorniczego, prędkość i stan torów. Najprawdopodobniej przyczyną był "obcy element w rowku szyny" - mówi Wojciech Jachim z Tramwajów Szczecińskich.- Jeżeli to był jakiś kamień czy nawet element metalowy, mógł ten element po prostu albo się rozkruszyć, albo odlecieć w taki sposób, że nie został po prostu zidentyfikowany i znaleziony. Krótko mówiąc to, że go nie znaleziono, nie wyklucza tej ewentualności, że właśnie taki obcy element mógł być przyczyną wykolejenia - mówi Jachim.Raportowi nie ufa szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski. Odbiera to m.in. jako próbę odwrócenia uwagi od fatalnych torowisk.- W pierwszych dwóch godzinach my już mieliśmy informację, że szyny są w porządku. To jest dla mnie zadziwiające. To zawsze budzi pewien niepokój, kiedy my od razu, zanim ktokolwiek właściwie chyba przyjrzał się w tym miejscu. Spółka już wie, to na pewno nie szyny, tak? To była pierwsza rzecz - mówi Duklanowski.Nie uważam, żeby ten raport był niezgodny ze stanem rzeczywistym - mówi Piotr Kęsik, szczeciński radny Klubu OK Polska.- To torowisko, chociaż nie jest najlepsze, to jednak jest dopuszczone. Wszystkie czynniki, które mogłyby wpłynąć na wykolejenie, były wyeliminowane. Jedyne co przychodzi do głowy specjalistom, to jest stwierdzenie - i trudno się z tym nie zgodzić, że jakieś ciało obce miało wpływ na to, że pierwszy wóz się wykoleił - mówi Kęsik.Sprawę bada także Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo i nie wskazuje jeszcze jednoznacznej przyczyny wykolejenia.