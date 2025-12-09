"To nie konkurencja, a szansa dla naszych zachodnich sąsiadów"

Rafał Zahorski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Strona niemiecka czeka na wybudowanie rozbudowanego portu kontenerowego w Świnoujściu, planowany Przylądek Pomerania to nie konkurencja a szansa także dla naszych zachodnich sąsiadów - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" pełnomocnik ds. rozwoju portów Rafał Zahorski.

Pełnomocnik ds. rozwoju portów: rozmowy ws. terminala kontenerowego trwają cały czas



- Należałoby oddzielić organizację ekologiczną od niemieckich polityków czy przedsiębiorców - przekonywał w



- Dialog ze stroną niemiecką trwa cały czas i nawet w środę w Zarządzie Morskich Portów w Szczecinie odbędzie się duże spotkanie z delegacją zza Odry - wyliczał pełnomocnik ds. rozwoju portów. - Ze Świnoujścia w 2030 roku mają płynąć barki z kontenerami w dwóch warstwach do Berlina, do Magdeburga. I sami Niemcy ostatnio w Stralsundzie na konferencji pokazywali piękną prezentację: "Żegluga śródlądowa pomiędzy nowym terminalem kontenerowym w Świnoujściu a Berlinem". Niemcy chcą mieć alternatywę do Hamburga.



Prowadzący dopytywał czy potrzeba nowych zgód środowiskowych nie zablokuje lub nie opóźni inwestycji pod nazwą Przylądek Pomerania. Rafał Zahorski zapewniał, że nie i że mając dotychczasowe zgody można ruszać z projektem, a w międzyczasie starać się o zwiększenie pogłębienia toru podejściowego z 14 do 17 metrów.



W środę gościem "Rozmów pod krawatem" będzie burmistrz Barlinka Bernarda Lewandowska.



