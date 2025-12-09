Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"To nie konkurencja, a szansa dla naszych zachodnich sąsiadów"

Region Sebastian Wierciak

Rafał Zahorski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Strona niemiecka czeka na wybudowanie rozbudowanego portu kontenerowego w Świnoujściu, planowany Przylądek Pomerania to nie konkurencja a szansa także dla naszych zachodnich sąsiadów - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" pełnomocnik ds. rozwoju portów Rafał Zahorski.
Pełnomocnik ds. rozwoju portów: rozmowy ws. terminala kontenerowego trwają cały czas

Rafał Zahorski
Już raz niemieccy ekolodzy próbowali zablokować budowę mniejszego portu kontenerowego.

- Należałoby oddzielić organizację ekologiczną od niemieckich polityków czy przedsiębiorców - przekonywał w audycji Zahorski. - To jest protest kilku osób skupionych wokół jednej organizacji, która jeszcze, uwaga, ma powiązania z różnymi służbami, która to organizacja była napiętnowana przez służby niemieckie jako współpracę i działanie prorosyjskie. Więc to nie jest głos Niemców.

- Dialog ze stroną niemiecką trwa cały czas i nawet w środę w Zarządzie Morskich Portów w Szczecinie odbędzie się duże spotkanie z delegacją zza Odry - wyliczał pełnomocnik ds. rozwoju portów. - Ze Świnoujścia w 2030 roku mają płynąć barki z kontenerami w dwóch warstwach do Berlina, do Magdeburga. I sami Niemcy ostatnio w Stralsundzie na konferencji pokazywali piękną prezentację: "Żegluga śródlądowa pomiędzy nowym terminalem kontenerowym w Świnoujściu a Berlinem". Niemcy chcą mieć alternatywę do Hamburga.

Prowadzący dopytywał czy potrzeba nowych zgód środowiskowych nie zablokuje lub nie opóźni inwestycji pod nazwą Przylądek Pomerania. Rafał Zahorski zapewniał, że nie i że mając dotychczasowe zgody można ruszać z projektem, a w międzyczasie starać się o zwiększenie pogłębienia toru podejściowego z 14 do 17 metrów.

W środę gościem "Rozmów pod krawatem" będzie burmistrz Barlinka Bernarda Lewandowska.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Udowodnione jest, że wszelkiej maści ruchy pacyfistyczne czy ekologiczne, których celem jest paraliżowanie państw Zachodu - są sterowane i finansowane przez ruSSkie i chińskie służby.
To inna forma sabotażu i terroru po upadku RAF

grudzień 2025
