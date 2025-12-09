Sławosz Uznański-Wiśniewski w ZUT. "To niepowtarzalne doświadczenie" [ZDJĘCIA]

We wtorek przyszli inżynierowie i medycy mogli sięgnąć gwiazd wraz z dr Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Polski astronauta gościł w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Sławosz Uznański-Wiśniewski dzielił się ze studentami kosmiczną pasją i i opowiadał jak wyglądała praca astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.- Siedzieliśmy w tym włazie wykonując jeden z eksperymentów i wypełniając różnego rodzaju ankiety na naszych iPadach. Od 6 rano, kiedy wstawaliśmy. Później oczywiście część eksperymentów przede wszystkim medycznych. Szybkie śniadanie, mycie zębów, konferencja z Ziemią. I Houston mówi, cześć stacja, tu Ziemia, mamy dla Was takie zadania. I wtedy omawiamy sobie zadania przez 10-15 minut i każdy idzie z powrotem do pracy - mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski.- Dla mnie jako studentki to naprawdę niesamowite wydarzenie. Postać Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego jest dla mnie też inspiracją. Być może kiedyś, jako inżynier, będę mogła działać też w sektorze kosmicznym. - Generalnie cały temat kosmosu jest dla mnie z wielką fascynacją, jest naprawdę świetny i to w jaki sposób opowiada Polak swoje przeżycia, tak od bardzo takiej prywatnej też strony, jest to takie doświadczenie, które jest dość powiedzmy niepowtarzalne - mówili studenci ZUT.Polski astronauta pozostanie w Szczecinie do środy. Wtedy będzie gościem między innymi Morskiego Centrum Nauki oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.