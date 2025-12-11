Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Słodycze, kocyk, wędliny - wolontariusze przygotowali paczki dla seniorów z Kołbaskowa [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Potrawy wigilijne, słodkości i drobne upominki trafią do seniorów z gminy Kołbaskowo. Jak co roku mieszkańcy zaangażowali się w wielkie pakowanie paczek, a Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu zamienił się w halę świątecznych elfów.
- Już sporo zapakowaliśmy rzeczy. Ogólnie bierzemy torbę, idziemy po kolei. Tutaj są porozstawiane różne produkty i pakujemy je. - Myślę, że ogólnie bardzo fajna inicjatywa i te paczki wyglądają, że są bardzo od serca. Sam bym się nie obraził, gdybym taką dostał. - Torba jeszcze pusta, ale za chwilę będzie pełna. To świetny system, jest taśmowy. Jedna za drugą wspieramy się i tak wkładamy. - Ludzie są szczęśliwsi, jakim się podaruje jakiś prezent - mówią wolontariusze.

- Oprócz tradycyjnego barszczu znajdą się tutaj słodycze, ciepły kocyk, owoce, wędliny. Wszystko to, co jest potrzebne na święta i co na pewno naszym seniorom sprawi przyjemność - mówi wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Szwarc.

Mieszkańcy przygotują blisko 250 paczek, które trafia do seniorów jeszcze przed świętami.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej.

