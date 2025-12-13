Opóźnione wypłaty i burza w internecie. Grupa Azoty odpowiada

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty Polyolefins

Ponad 300 pracowników Polimerów Police czeka na zaległe wynagrodzenia. Anonimowe informacje o braku wypłat pojawiły się w mediach społecznościowych. Grupa Azoty zapewnia, że pieniądze trafią na konta jeszcze w tym miesiącu.

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach doniesienia, spółka potwierdza, że część przelewów dotarła z opóźnieniem, ale zapewnia, że pieniądze trafią na konta pracowników jeszcze przed świętami.



Jak przekazał nam rzecznik prasowy spółki Grzegorz Kulik, trudności finansowe firmy sprawiły, że część zobowiązań, w tym wynagrodzenia, została opóźniona. Dotyczy to całej załogi, czyli 373 pracowników. Zarząd zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej uregulować zaległe wypłaty.



Przypomnijmy, że polickie polimery złożyły wniosek o upadłość pod koniec listopada tego roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas