Goście Radia Szczecin komentują półmetek rządów Donalda Tuska

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dwa lata rządów Donalda Tuska za nami. Badania pokazują, że Polacy różnie oceniają ten czas. A jakie zdanie na ten temat mają goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin?
Kawiarenka polityczna 14.12.2025

Kawiarenka polityczna 14.12.2025

- To jest czas najniższego bezrobocia, najwyższego wzrostu gospodarczego oraz bardzo trudnego czasu budowania bezpieczeństwa obywatelskiego - powiedział Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski Polska 2050.

- Przez 20-25 lat zapomnieliśmy o ochronie ludności, obronie cywilnej i teraz trwa czas, za co ja szczególnie cenię ten rząd, że nie żałują ani sił, ani środków na to, żeby budować taką podwyższoną możliwość reagowania przez obywateli - podkreślał Rudawski.

- Mieszkańców Szczecina najbardziej interesuje to, co się wydarzyło przez te dwa lata na Pomorzu Zachodnim - stwierdził Artur Szałabawka, poseł PiS.

- Obwodnica Zachodnia Szczecina, której budowa była zadecydowana i rozpoczęta przez Prawo i Sprawiedliwości, to jest jedyna rzecz, której nie zniszczyliście - dodał Szałabawka.

- Ja pozytywnie oceniam te dwa lata rządów w Polsce i w regionie - powiedział Bartosz Arłukowicz, europoseł KO.

- Czynniki gospodarcze, in vitro, zdrowie, polityka społeczna, babciowe, to wszystko daje lepsze możliwości funkcjonowania. Mam nadzieję, że wszyscy z tego korzystamy - skomentował Arłukowicz.

- Moja ocena jest taka, że żyjemy w kraju, w którym ludzie ciągle manipulują - stwierdził Rafał Kubowicz z Konfederacji. - I to jest jasna sprawa. I tutaj manipulacja wylewa się uszami... - podsumował Kubowicz.

40 proc. respondentów w badaniu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” deklaruje, że żyje im się gorzej niż przed objęciem rządów przez koalicję. Brak zmian zauważa 37 proc. badanych, a poprawę 17 proc. Kolejne 6 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
