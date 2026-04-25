Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Mniej "dzieci społecznych" w szpitalu na Pomorzanach

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / fancycrave1 (CC0 domena publiczna)
W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach w tym roku przebywa tylko jedno "dziecko społeczne". W zeszłym było ich 30.
- To dzieci, które po urodzeniu są zostawiane w szpitalu. W tym roku takie sytuacje są incydentalne, więc nasze apele przyniosły skutek. To pokłosie zmian w mentalności matek maluchów - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala.

- Świadomość matek, które przyjeżdżają do nas rodzić zwiększyła się na tyle, że rzeczywiście te matki przyjeżdżają nie będąc pod wpływem używek, alkoholu czy narkotyków. Bardzo liczę na to, że ta tendencja się utrzyma - powiedział.

Z danych szczecińskiego szpitala wynika, że ponad połowa noworodków zostawała w placówce, bo matka w trakcie porodu była pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Co czwartego szpital zatrzymywał na wniosek opieki społecznej, a co piąty był porzucony przez rodziców.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty