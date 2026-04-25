Mniej "dzieci społecznych" w szpitalu na Pomorzanach

W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach w tym roku przebywa tylko jedno "dziecko społeczne". W zeszłym było ich 30.

- To dzieci, które po urodzeniu są zostawiane w szpitalu. W tym roku takie sytuacje są incydentalne, więc nasze apele przyniosły skutek. To pokłosie zmian w mentalności matek maluchów - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala.



- Świadomość matek, które przyjeżdżają do nas rodzić zwiększyła się na tyle, że rzeczywiście te matki przyjeżdżają nie będąc pod wpływem używek, alkoholu czy narkotyków. Bardzo liczę na to, że ta tendencja się utrzyma - powiedział.



Z danych szczecińskiego szpitala wynika, że ponad połowa noworodków zostawała w placówce, bo matka w trakcie porodu była pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Co czwartego szpital zatrzymywał na wniosek opieki społecznej, a co piąty był porzucony przez rodziców.



