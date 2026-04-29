Nowe plany spółki PolSca

Nowe połączenia i nowe promy. Spółka PolSca, wprowadza szereg zmian dla klientów.

Operator promów pływających po Bałtyku niedługo wprowadzi nowy system bookowania przejazdów dla klientów.Członek zarządu spółki Paweł Pluto-Prądzyński informuje, że w planach jest też rozszerzenie siatki przewozów.- Na pewno jeszcze w tym roku, jeszcze w tym kwartale będzie to linia pomiędzy Trójmiastem, czyli Gdańskiem, a Karlshamn - środkową częścią południowej Szwecji. Kolejne pozostają jeszcze w sferze naszych planów i tajemnicy. Być może jeszcze w tym roku się o tym dowiemy - mówi Paweł Pluto-PrądzyńskiW gdańskiej stoczni powstaje bliźniak Jantara - prom Bursztyn - dodaje Pluto-Prądzyński.-Bursztyn jest na etapie wyposażania promu, odbiorów końcowych jednostki i kalibracji urządzeń oraz przygotowywania go do prób morskich. W sierpniu dokowanie, malowanie, wrzesień - próby morskiej i październik. Mamy nadzieję wejście do eksploatacji.Bursztyn ma pływać na trasie Świnoujście - Trelleborg. Są plany by ten prom - podobnie jak Jantar - również zawitał do Szczecina.