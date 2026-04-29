Nowe plany spółki PolSca

Region Julia Nowicka

Jantar Unity. Fot. Unity Line Limited
Jantar Unity. Fot. Unity Line Limited
Nowe połączenia i nowe promy. Spółka PolSca, wprowadza szereg zmian dla klientów.
Operator promów pływających po Bałtyku niedługo wprowadzi nowy system bookowania przejazdów dla klientów.

Członek zarządu spółki Paweł Pluto-Prądzyński informuje, że w planach jest też rozszerzenie siatki przewozów.

- Na pewno jeszcze w tym roku, jeszcze w tym kwartale będzie to linia pomiędzy Trójmiastem, czyli Gdańskiem, a Karlshamn - środkową częścią południowej Szwecji. Kolejne pozostają jeszcze w sferze naszych planów i tajemnicy. Być może jeszcze w tym roku się o tym dowiemy - mówi Paweł Pluto-Prądzyński

W gdańskiej stoczni powstaje bliźniak Jantara - prom Bursztyn - dodaje Pluto-Prądzyński.

-Bursztyn jest na etapie wyposażania promu, odbiorów końcowych jednostki i kalibracji urządzeń oraz przygotowywania go do prób morskich. W sierpniu dokowanie, malowanie, wrzesień - próby morskiej i październik. Mamy nadzieję wejście do eksploatacji.

Bursztyn ma pływać na trasie Świnoujście - Trelleborg. Są plany by ten prom - podobnie jak Jantar - również zawitał do Szczecina.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Członek zarządu spółki Paweł Pluto-Prądzyński informuje, że w planach jest też rozszerzenie siatki przewozów.
W gdańskiej stoczni powstaje bliźniak Jantara - prom Bursztyn - dodaje Pluto-Prądzyński. 

