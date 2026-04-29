Wojewoda Zachodniopomorski: uchwała jest zgodna z prawem

fot. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności ustanowienia szczecińskiej Strefy Czystego Transportu - uznał wojewoda zachodniopomorski.
Strefę ustanowili miejscy radni, obowiązuje od piątku 17 kwietnia.

Uchwała została sprawdzona pod kątem zgodności z prawem - mówi Piotr Pieleszek z biura prasowego wojewody.

- Wojewoda bada uchwały Rad Gmin i Rad Miejskich tylko pod kątem legalności, czyli tego, czy nie naruszają obowiązujących przepisów prawa - dodaje Pieleszek.

Jak informowało wcześniej biuro prasowe wojewody, do urzędu wpłynęło kilka skarg. Uchwale zarzucono m.in. ingerencję w prawo własności i wolności poruszania się.

Strefa obowiązuje na obszarze pomiędzy Placem Żołnierza, Wyszyńskiego, Tkacką i Nabrzeżem Wieleckim. Nie mogą do niej wjeżdżać m.in. auta z silnikami diesla wyprodukowanymi przed 2000 rokiem.

Najnowsze podcasty