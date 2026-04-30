Działkowcy przeciwni rozbudowie Zajezdni Pogodno. "Po prostu to jest nasza miłość"

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Działkowcy mówią "nie" planom rozbudowy zajezdni tramwajowej na szczecińskim Pogodnie.
Nowa część miałby powstać na terenie, który obecnie zajmują ogródki działkowe.

- Nikt z nami o tym nie rozmawiał. - Boimy się, co się stanie z dorobkiem pokoleń - mówią działkowcy.

- Moja mama mieszkała przy zajezdni Pogodno i tę działkę... to były najpierw takie sady jeszcze poniemieckie, potem zaczęli dzielić na działki i tę działkę "od Niemca" dostał mój ojciec. - My żyjemy tą działką, tutaj mamy dużo roślin nasadzonych. Po prostu to jest nasza miłość. - Wiele osób korzysta. Jest to miejsce odpoczynku. - Będziemy robić wszystko, żeby pozostały, jeśli to będzie możliwe - zapowiadali.

Tramwaje Szczecińskie planują na ten rok opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który pozwoli określić zakres i wymagania całej inwestycji.

- Zakładamy, że w nowej części zajezdni znajdzie się miejsce dla myjni, tokarki podtorowej, hali postojowej, budynków Wydziału Remontowego, Wydziału Infrastruktury Tramwajowej, administracji... Pojemność hali postojowej i wstępny kosztorys będzie można określić na podstawie tego programu - mówi rzecznik spółki Wojciech Jachim.

Zajezdnia Pogodno została otwarta w 1938 roku. Jako jedyny taki obiekt w mieście może przyjąć najnowocześniejsze pojazdy typu Swing czy Moderus Gamma.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Moja mama mieszkała przy zajezdni Pogodno i tę działkę... to były najpierw takie sady jeszcze poniemieckie, potem zaczęli dzielić na działki i tę działkę "od Niemca" dostał mój ojciec. - My żyjemy tą działką, tutaj mamy dużo roślin nasadzonych. Po prostu to jest nasza miłość. - Wiele osób korzysta. Jest to miejsce odpoczynku. - Będziemy robić wszystko, żeby pozostały, jeśli to będzie możliwe - zapowiadali.
- Zakładamy, że w nowej części zajezdni znajdzie się miejsce dla myjni, tokarki podtorowej, hali postojowej, budynków Wydziału Remontowego, Wydziału Infrastruktury Tramwajowej, administracji... Pojemność hali postojowej i wstępny kosztorys będzie można określić na podstawie tego programu - mówi rzecznik spółki Wojciech Jachim.

Co z pomysłem budowy zajezdni na Prawobrzeżu (i przedłużeniem linii tramwajowych)?

Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]

