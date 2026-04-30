Działkowcy przeciwni rozbudowie Zajezdni Pogodno. "Po prostu to jest nasza miłość"

Działkowcy mówią "nie" planom rozbudowy zajezdni tramwajowej na szczecińskim Pogodnie.

Nowa część miałby powstać na terenie, który obecnie zajmują ogródki działkowe.





- Nikt z nami o tym nie rozmawiał. - Boimy się, co się stanie z dorobkiem pokoleń - mówią działkowcy.

Tramwaje Szczecińskie planują na ten rok opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który pozwoli określić zakres i wymagania całej inwestycji.





- Zakładamy, że w nowej części zajezdni znajdzie się miejsce dla myjni, tokarki podtorowej, hali postojowej, budynków Wydziału Remontowego, Wydziału Infrastruktury Tramwajowej, administracji... Pojemność hali postojowej i wstępny kosztorys będzie można określić na podstawie tego programu - mówi rzecznik spółki Wojciech Jachim.





- Moja mama mieszkała przy zajezdni Pogodno i tę działkę... to były najpierw takie sady jeszcze poniemieckie, potem zaczęli dzielić na działki i tę działkę "od Niemca" dostał mój ojciec. - My żyjemy tą działką, tutaj mamy dużo roślin nasadzonych. Po prostu to jest nasza miłość. - Wiele osób korzysta. Jest to miejsce odpoczynku. - Będziemy robić wszystko, żeby pozostały, jeśli to będzie możliwe - zapowiadali.Zajezdnia Pogodno została otwarta w 1938 roku. Jako jedyny taki obiekt w mieście może przyjąć najnowocześniejsze pojazdy typu Swing czy Moderus Gamma.