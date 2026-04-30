Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Granica oczami żołnierzy, czyli wystawa "Pomiędzy liniami. 184 dni na straży" [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim otwarto wystawę „Pomiędzy liniami. 184 dni na straży”, pokazująca służbę żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na granicy polsko-białoruskiej.
To 20 kadrów przedstawiających ponad pół roku służby. To nie tylko fotografie, ale opowieści o służbie, odpowiedzialności i życiu pomiędzy mundurem a domem - podkreśla generał dywizji Michał Rohde.

- Może się wydawać: banalne te zdjęcia, żołnierza w pełnym mundurowaniu na tle słupka granicznego. Zadajmy sobie pytanie: co on wtedy sobie myślał i dlaczego tam stał i poświęcał czas, który pewnie by dedykował trochę więcej rodzinie. Za to nasz szacunek, za działanie ich czy nas na granicy - podkreślił.

Każdy kadr kryje osobną historię i skłania do refleksji nad tym, czym naprawdę jest bezpieczeństwo - komentują współautorzy wystawy, starszy chorąży Ireneusz Tomaszewski i starszy kapral Piotr Pytel.

- Każde zdjęcie na granicy, ale opisuje coś innego. -Nie wiedzieliśmy, co tam na miejscu zastaniemy. - Jest to codzienna służba tych żołnierzy. Wysiłek, który często staraliśmy się pokazać na tych fotografiach. - Przeszliśmy bardzo wiele kilometrów, żeby pokazać naszą codzienną i wymagającą służbę na granicy - mówili.

Ekspozycję można oglądać do 15 maja w Szczecinie, w siedzibie urzędu wojewódzkiego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ewa Stachowska
Nowe branżowe centrum umiejętności w Szczecinie. "To jest bardzo duży przeskok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty