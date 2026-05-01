Drożeje parkowanie w Świnoujściu

Drogie parkowanie nad morzem? Od 1 maja w Świnoujściu rewolucja w opłatach. Władze miasta wprowadzają Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (ŚSPP), obejmującą głównie dzielnicę nadmorską. Turyści zapłacą znacznie więcej.

Wraz z początkiem długiego weekendu majowego, w kurorcie zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki, ostrzega Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



- Pojawia się strefa śródmiejska, ale będzie działała przy promenadzie. Oznaczać będzie to, że jeżeli ktoś będzie chciał podjechać jak najbliżej plaży, będzie musiał zapłacić całkiem sporo. 42 zł zapłacimy za 180 minut parkowania, a 120 zł za cały dzień - powiedział.



Równocześnie: dla oszczędnych miasto stworzyło alternatywę.



- Turystów zachęcamy do tego, żeby sobie zaparkowali za darmo na parkingu, który jest przy dworcu kolejowym. Tam, oprócz tego, że mogą sobie zaparkować za darmo, to jeszcze mogą za darmo podróżować autobusami komunikacji miejskiej - wskazał.



Śródmiejska Strefa w Świnoujściu funkcjonuje siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę.



