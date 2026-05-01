  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Drożeje parkowanie w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Drogie parkowanie nad morzem? Od 1 maja w Świnoujściu rewolucja w opłatach. Władze miasta wprowadzają Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (ŚSPP), obejmującą głównie dzielnicę nadmorską. Turyści zapłacą znacznie więcej.
Wraz z początkiem długiego weekendu majowego, w kurorcie zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki, ostrzega Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Pojawia się strefa śródmiejska, ale będzie działała przy promenadzie. Oznaczać będzie to, że jeżeli ktoś będzie chciał podjechać jak najbliżej plaży, będzie musiał zapłacić całkiem sporo. 42 zł zapłacimy za 180 minut parkowania, a 120 zł za cały dzień - powiedział.

Równocześnie: dla oszczędnych miasto stworzyło alternatywę.

- Turystów zachęcamy do tego, żeby sobie zaparkowali za darmo na parkingu, który jest przy dworcu kolejowym. Tam, oprócz tego, że mogą sobie zaparkować za darmo, to jeszcze mogą za darmo podróżować autobusami komunikacji miejskiej - wskazał.

Śródmiejska Strefa w Świnoujściu funkcjonuje siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

