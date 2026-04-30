Stypendia marszałkowskie dla młodych sportowców [ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
50 młodych sportowców z Pomorza Zachodniego otrzymało stypendia ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wyniki uzyskane w ubiegłym roku.
Urząd Marszałkowski na nagrody dla młodych talentów przeznaczył prawie 270 tysięcy złotych. Świadczenia w wysokości od 4 do 12 tysięcy złotych w skali roku będą wypłacane w miesięcznych ratach.

Jeden z wyróżnionych sportowców, kanadyjkarz Wiskordu Szczecin, wicemistrz świata juniorów, Kacper Sieradzan przyznał, że spodziewał się stypendium, ale nie chciał zdradzić, na co przeznaczy uzyskane w ten sposób pieniądze

- Robiąc wyniki rok w rok, tak szczerze spodziewałem się, że otrzymam stypendium sportowe w tym roku również. Planuję odkładać, zbierać, ponieważ na horyzoncie się pojawia taka myśl o poważniejszym zakupie w przyszłości - mówił Sieradzan.

Wśród stypendystów największą grupę, bo aż 10-osobową, stanowią wioślarze i wioślarki AZS-u Szczecin. Stypendia otrzymali również między innymi pięściarze i pięściarki Skorpiona Szczecin, pływacy i pływaczki MKP Szczecin oraz gimnastycy i gimnastyczki Kusego Szczecin.

