Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Pogoda sprzyja planom Szczecinian na majówkę

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Długi weekend w mieście, szczególnie przy pięknej pogodzie, nie musi być nudny - przekonują Szczecinianie.
Na majówkę miasto zaplanowało wiele atrakcji, nie brakuje też pięknych miejsc do spacerów czy rozpalenia grilla. Julia Nowicka spytała Szczecinian o ich pomysły na majówkę w mieście.

- Wydaje mi się, że najlepiej być właśnie z przyjaciółmi i na przykład iść do parku, pograć w piłkę czy coś takiego. - Myślę, że jest co robić, miasto dużo organizuje, praktycznie w każdy weekend jest dużo imprez, także na pewno nie będzie się nudził. - Na wały iść, do parku Kasprowicza, naprawdę można spędzić ładnie tam dzień cały, z dziećmi gdziekolwiek. - Prędzej poza Szczecinem, warto się gdzieś przejechać, odpocząć chwilę od zgiełku miasta - mówili Szczecinianie.

Pogoda spełni oczekiwania wypoczywających. W regionie będzie ciepło, bez opadów i niemal bezchmurnie - mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z centralnego biura Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Jutro w ciągu dnia od 17 stopni nad samym morzem. Na południu regionu w rejonie Szczecina właśnie około 22 stopni. Wiatr słaby, niemal bezchmurne niebo i bez opadów. W sobotę, cały czas piękne bezchmurne niebo - powiedział synoptyk.

Temperatura w sobotę i niedzielę utrzyma się na poziomie 25 stopni. Na koniec weekendu mogą wystąpić umiarkowane zachmurzenia i słaby wiatr.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Julia Nowicka spytała Szczecinian o ich pomysły na majówkę w mieście.
Pogoda spełni oczekiwania wypoczywających. W regionie będzie ciepło, bez opadów i niemal bezchmurnie - mówi Michał Kowalczuk.
Relacja Julii Nowickiej z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz
Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty