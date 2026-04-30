Pogoda sprzyja planom Szczecinian na majówkę

Długi weekend w mieście, szczególnie przy pięknej pogodzie, nie musi być nudny - przekonują Szczecinianie.

Na majówkę miasto zaplanowało wiele atrakcji, nie brakuje też pięknych miejsc do spacerów czy rozpalenia grilla. Julia Nowicka spytała Szczecinian o ich pomysły na majówkę w mieście.- Wydaje mi się, że najlepiej być właśnie z przyjaciółmi i na przykład iść do parku, pograć w piłkę czy coś takiego. - Myślę, że jest co robić, miasto dużo organizuje, praktycznie w każdy weekend jest dużo imprez, także na pewno nie będzie się nudził. - Na wały iść, do parku Kasprowicza, naprawdę można spędzić ładnie tam dzień cały, z dziećmi gdziekolwiek. - Prędzej poza Szczecinem, warto się gdzieś przejechać, odpocząć chwilę od zgiełku miasta - mówili Szczecinianie.Pogoda spełni oczekiwania wypoczywających. W regionie będzie ciepło, bez opadów i niemal bezchmurnie - mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z centralnego biura Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.- Jutro w ciągu dnia od 17 stopni nad samym morzem. Na południu regionu w rejonie Szczecina właśnie około 22 stopni. Wiatr słaby, niemal bezchmurne niebo i bez opadów. W sobotę, cały czas piękne bezchmurne niebo - powiedział synoptyk.Temperatura w sobotę i niedzielę utrzyma się na poziomie 25 stopni. Na koniec weekendu mogą wystąpić umiarkowane zachmurzenia i słaby wiatr.