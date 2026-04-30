Utrudnienia na linii kolejowej Szczecin - Stargard

Do godziny 20:30 mają potrwać utrudnienia na linii kolejowej pomiędzy Szczecinem a Stargardem.
W okolicach miejscowości Miedwiecko trwa naprawa uszkodzonej sieci trakcyjnej. Kłopoty na szlaku występują od godziny 14:05, powiedział nam Tomasz Łatowski z PKP PLK.
- Tor został zamknięty dla ruchu, pociągi jeżdżą po drugim torze, co wiąże się z możliwością opóźnień do pół godziny. Prowadzone są na miejscu roboty naprawcze, które na ten moment szacujemy do godziny 20, z tym, że to może jeszcze ulec zmianie - mówił Łatowski.
Na razie nie wiadomo czy usterka ma charakter techniczny, czy jest wynikiem aktu wandalizmu.
- Tor został zamknięty dla ruchu, pociągi jeżdżą po drugim torze, co wiąże się z możliwością opóźnień do pół godziny. Prowadzone są na miejscu roboty naprawcze, które na ten moment szacujemy do godziny 20, z tym, że to może jeszcze ulec zmianie - mówił Łatowski.
Na razie nie wiadomo czy usterka ma charakter techniczny, czy jest wynikiem aktu wandalizmu.
