Pięcioletnia dziewczynka potrącona w Drawsku Pomorskim

Pięcioletnia dziewczynka została potrącona przez samochód osobowy na ulicy Chrobrego w Drawsku Pomorskim.

- Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem dla pieszych - przekazała asp. Monika Barcicka z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.- Dziewczynka została potrącona przez 28-letniego mężczyznę z powiatu drawskiego, kierującego samochodem osobowym. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy. Dziecko po zdarzeniu zostało przetransportowane do szpitala w Drawsku Pomorskim - powiedziała Barcicka.Policja bada okoliczności zdarzenia.