Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec

Komenda Miejska Policji w Szczecinie informuje, że około godziny 17.20 ze szpitala przy ul. Mącznej 4 wyszedł 13-letni Julian Borysewicz.
Ma ok. 174 cm wzrostu, jest szczupły i ma jasnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia był ubrany w szarą bluzę z napisami, czarną koszulkę i szare dresowe spodnie.
Policja prosi by wszystkie osoby, które widziały chłopca bądź mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu pilnie skontaktowały się z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie pod numerem: 47 78 19 105 lub pod numerem alarmowym 112.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
