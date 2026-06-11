Dodatkowe pociągi na stargardzkie imprezy

To będzie czas koncertów, jarmarków i biznesowych spotkań. W czwartek wieczorem w Stargardzie rozpocznie się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy.

Komunikacja w mieście będzie bezpłatna.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Aby ułatwić dojazd i powrót z imprez, uruchomione zostaną dodatkowe pociągi Polregio ze Szczecina i Choszczna.W piątek i sobotę nocne składy ze Stargardu odjadą o 23:50, a w niedzielę specjalny pociąg do Szczecina wyruszy o godzinie 2:00. Dodatkowe połączenia pojawią się także na trasie Szczecin–Stargard przed sobotnimi koncertami.