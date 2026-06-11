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Dawny Stargard na wystawie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
„Stargard, miasto co dobrami się chlubi i z nich słynie”. To nowa wystawa, która dostępna jest już dla zwiedzających w miejscowym Muzeum Archeologiczno-Historycznym.
- Opowiada między innymi o dawnym życiu miasta, jego handlu i kontaktach z Europą. Eksponowane są na niej zabytki oraz dokumenty sprowadzone z różnych europejskich archiwów – mówi dyrektor muzeum Marcin Majewski. - Wystawa opowiada o dziejach miasta przez pryzmat rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, ale także najważniejszych towarów eksportowych. Poza tym mamy szereg dokumentów wypożyczonych z Archiwum Akt Dawnych, z Archiwum Państwowego w Szczecinie, w Kopenhadze, z archiwum miejskiego w naszym zaprzyjaźnionym Stralsundzie.

Marcin Majewski dodaje, że na wystawie prezentowane są także mniej znane historie z przeszłości miasta. - To między innymi wojna pszenna między Stargardem a Szczecinem, gdzie epizod jest jak najbardziej znany, ale szereg szczegółowych, jakby nie było pikantnych elementów, chociażby uwięzienie burmistrza stargardzkiego w Stralsundzie, później odwet po 25 latach, uwięzienie stralsundzkiego burmistrza w Stargardzie i wiele, wiele innych rzeczy.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających przez najbliższe trzy miesiące.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Opowiada między innymi o dawnym życiu miasta, jego handlu i kontaktach z Europą. Eksponowane są na niej zabytki oraz dokumenty sprowadzone z różnych europejskich archiwów – mówi dyrektor muzeum Marcin Majewski.
Marcin Majewski dodaje, że na wystawie prezentowane są także mniej znane historie z przeszłości miasta.

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