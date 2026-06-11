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Śnięte ryby w Odrze. Rzecznik Wód Polskich komentuje wystąpienie wiceminister

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dane przekazane przez Urszulę Zielińską są sprzed prawie dwóch tygodni i nie odnoszą się do jednej konkretnej lokalizacji. Tak rzecznik Wód Polskich w Szczecinie - Marek Synowiecki - komentuje sejmowe wystąpienie wiceminster klimatu.
- Poinformowała ona posłów, że na przełomie maja i czerwca z Odry wyłowiono 200 kilogramów śniętych ryb - dodaje Marek Synowiecki. - Legendarne 200 kg dotyczy wszystkich lokalizacji sprawdzanych przez nas, gdzie stwierdzono śnięte ryby i martwe skorupiaki. To były dane globalne, nieodnoszące się do poszczególnego punktu.

Marek Synowiecki dodaje, że nie mamy obecnie do czynienia z masowym kryzysem na Odrze, a sytuacja od ponad tygodnia jest stabilna. - Mamy aktualne pomiary z dzisiaj i mamy naprawdę relatywnie wysokie poziomy zawartości tlenu we wszystkich tych lokalizacjach, które dotyczyły przypadków śnięcia ryb i ślimaków - mówi Synowiecki.

Kontrole Wód Polskich na Odrze mają trwać aż do odwołania.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dane przekazane przez Urszulę Zielińską są sprzed prawie dwóch tygodni i nie odnoszą się do jednej konkretnej lokalizacji. Tak rzecznik Wód Polskich w Szczecinie - Marek Synowiecki - komentuje sejmowe wystąpienie wiceminster klimatu.
Marek Synowiecki dodaje, że nie mamy obecnie do czynienia z masowym kryzysem na Odrze, a sytuacja od ponad tygodnia jest stabilna.

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