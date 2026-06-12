Rozpoczynają się wakacyjne atrakcje na Zamku Książąt Pomorskich

"Lato na tarasach". Mat. Zamek Książąt Pomorskich

Joga w chmurach, filmy w plenerze, wystawy a przede wszystkim koncerty. W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpoczyna się "Lato na tarasach".





- Na tarasie odbywać się będą koncerty muzyki elektronicznej: Manoid, Etnobotanika, czyli DJ-e grający muzykę na pograniczu house techno. Będzie silent disco, postanowiliśmy zrobić je aż dwa razy. Martwimy się, czy to może jednak nawet nie za rzadko, bo jest spore zainteresowanie - mówi Wilińska.



Zamek zaprasza również na wydarzenia na górny taras i do komnat.



- Robimy jogę na tarasie książęcym, czyli jeszcze wyżej, na samej górze na zamku, z widokiem na piękną szczecińską panoramę. W wybrane soboty o godzinie 10 zapraszamy, żeby się trochę porozciągać, zwiedzić zamek i dobrze się bawić - mówi kierownik działu edukacji i organizacji wydarzeń na Zamku Książąt Pomorskich.



Wydarzenia w ramach "Lato na tarasach" zaplanowane są do września. Wstęp na część z nich jest bezpłatny. Pełny program można znaleźć na stronie



Edycja tekstu: Michał Król Główna scena muzyczna będzie się znajdować na dolnym tarasie. W każdy piątek o godzinie 20 zabrzmi tam muzyka. W wakacyjnym repertuarze między innymi Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Bubliczki, Tęgie Chłopy, ale i muzyka elektroniczna - mówi Hanna Wilińska, kierownik działu edukacji i organizacji wydarzeń na Zamku Książąt Pomorskich.- Na tarasie odbywać się będą koncerty muzyki elektronicznej: Manoid, Etnobotanika, czyli DJ-e grający muzykę na pograniczu house techno. Będzie silent disco, postanowiliśmy zrobić je aż dwa razy. Martwimy się, czy to może jednak nawet nie za rzadko, bo jest spore zainteresowanie - mówi Wilińska.Zamek zaprasza również na wydarzenia na górny taras i do komnat.- Robimy jogę na tarasie książęcym, czyli jeszcze wyżej, na samej górze na zamku, z widokiem na piękną szczecińską panoramę. W wybrane soboty o godzinie 10 zapraszamy, żeby się trochę porozciągać, zwiedzić zamek i dobrze się bawić - mówi kierownik działu edukacji i organizacji wydarzeń na Zamku Książąt Pomorskich.Wydarzenia w ramach "Lato na tarasach" zaplanowane są do września. Wstęp na część z nich jest bezpłatny. Pełny program można znaleźć na stronie Zamku Książąt Pomorskich