IMGW ostrzega przed burzami [WIDEO]

źródło: https://x.com/IMGWmeteo Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23. źródło: x.com/IMGWmeteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 11 województw. Prognozowane są opady od 20 mm do 30mm i porywy wiatru od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.