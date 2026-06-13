IMGW ostrzega przed burzami [WIDEO]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 11 województw. Prognozowane są opady od 20 mm do 30mm i porywy wiatru od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i północnej części woj. opolskiego.
Prognoza opadu na 8 godzin (Model MERGE) pic.twitter.com/6s9QrGh9xJ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 13, 2026
Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23.
⚠️ Nowe ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 13, 2026
🟡 BURZE - stopień 1
Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć:
🌧️ silne opady deszczu do 20 mm - 30 mm.
💨 porywy wiatru do 60 km/h - 75 km/h. Silne porywy wiatru prawdopodobne są szczególnie pod wieczór i mogą pojawiać… pic.twitter.com/SPiVsxWc3x
Burzom będą towarzyszyły opady od 20 mm do 30 mm i wiatr od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 75 proc.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna