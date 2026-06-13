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IMGW ostrzega przed burzami [WIDEO]

Region Polska Agencja Prasowa

źródło: https://x.com/IMGWmeteo
źródło: https://x.com/IMGWmeteo
Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23. źródło: x.com/IMGWmeteo
Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23. źródło: x.com/IMGWmeteo
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 11 województw. Prognozowane są opady od 20 mm do 30mm i porywy wiatru od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i północnej części woj. opolskiego.
Ostrzeżenia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23.

Burzom będą towarzyszyły opady od 20 mm do 30 mm i wiatr od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 75 proc.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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