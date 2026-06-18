Konferencja Energia Miasta Szczecin, czyli rozmowy o przyszłości [ZDJĘCIA]

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin] Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin] Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]

Bezpieczeństwo energetyczne, ciepłownictwo otwarte na OZE oraz modernizacja oświetlenia miejskiego. To tylko niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji Energia Miasta Szczecin.

Głównym wyzwaniem dla energetyki jest odejście od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Jak podkreśla wiceprezes Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Beata Śmiecińska, jesteśmy na dobrej drodze.



- Wyzwaniem jest utrzymanie statusu systemu efektywnego energetycznie. Do tego dążymy, żeby nasze źródła jak najmniej były zasilane węglem. Po 2030 roku planujemy całkowite odejście od węgla - tłumaczy Śmiecińska.



Omówiony został również projekt Planu Ogólnego dla Szczecina. Jak przypomina wiceprezydent miasta Anna Szotkowska, projekt jest efektem dwóch lat pracy i wielu konsultacji.



- Jest to projekt uchwały, który w porządku środowej sesji Rady Miasta będzie rozpatrywany. Wydaje się, że po dość burzliwych pracach i rozmowach uzyskaliśmy dokument przede wszystkim spójny ze strategią miasta, która była przyjęta w ubiegłym roku - dodaje Szotkowska.



Była to trzecia edycja konferencji poświęconej energetyce w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas