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Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus w Szczecinie

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
W Szczecinie rozpoczyna się jubileuszowy, dziesiąty Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus, który przyciągnął twórców z całej Polski.
Stanowi on platformę dialogu pomiędzy kulturą, technologią i problemami społecznymi. Nie inaczej będzie i tym razem - mówi dyrektor artystyczna stowarzyszenia Media Dizajn, Hanna Wysocka.

- Tegoroczna edycja poświęcona będzie przede wszystkim przyszłości w wymiarze społecznym, technologicznym, kulturowym i projektowaniu odpowiadającemu na takie realne potrzeby współczesnego świata - dodaje Wysocka.

Otwarcie Kongresu poprzedził II Młodzieżowy Festiwal Demokratyczny. Jest on poświęcony demokracji, kulturze dialogu oraz rozwojowi kompetencji społecznych - mówi Miłosz Łazowski z projektu "Szczecin na lepsze".

- To nie będzie zwykły panel, rozmowa, ponieważ zaraz po panelu przechodzimy tak naprawdę do takiej praktyki. Chodzi o to, że każdy z uczestników będzie miał okazję wziąć udział w warsztatach. Będą dwa bloki warsztatowe. Jedne takie, żeby się dowiedzieć, jak poruszać się na scenie i zdobyć tę pewność siebie, a drugie o tym, jak mówić, jak modulować głos, żeby to było jak najlepiej słyszalne - dodaje Łazowski.

W programie znalazły się m.in. wykłady, warsztaty i spotkania poświęcone różnym dziedzinom sztuki. Kongres potrwa do piątku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Stanowi on platformę dialogu pomiędzy kulturą, technologią i problemami społecznymi. Nie inaczej będzie i tym razem - mówi dyrektor artystyczna stowarzyszenia Media Dizajn, Hanna Wysocka.
Otwarcie Kongresu poprzedził II Młodzieżowy Festiwal Demokratyczny. Jest on poświęcony demokracji, kulturze dialogu oraz rozwojowi kompetencji społecznych - mówi Miłosz Łazowski z projektu "Szczecin na lepsze".

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