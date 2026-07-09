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"Ekonomia deptaka", czyli ceny nad morzem

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 30 złotych za gofra z bitą śmietaną i dodatkami, 20 złotych za piwo w nadmorskim barze i niemal 100 złotych za rybę z frytkami i surówką.
Ceny nad Bałtykiem poszły w tym roku w górę. O ile za nocleg zapłacimy minimalnie więcej, o tyle najbardziej w kieszeni uderzają ceny jedzenia.

- Rodzina przyjeżdża z trójką dzieci, nie czarujmy się, nie stać tej rodziny na wyjście na obiad, na gofry, na cokolwiek. Dzieci mają zachcianki - mówi turystka.

Co Państwa najbardziej zaskoczyło? Cena czego? - pyta reporterka.

- To, co dzieci, lody, gofry. - W restauracjach, najbardziej napoje w restauracji są drogie. Jedzenie bym powiedziała, że jeszcze w miarę ceny z tamtego roku, ale napoje poszły mega w górę - mówią turyści w Rewalu.

Te ceny nie szokują Wcale ekonomistki profesor Justyny Osuch-Mallett, jak mówi, w sezonie to nic innego jak ekonomia deptaka.

- Czyli im bliżej morza, im bliżej tłumów i im bardziej w sezonie, tym drożej - informuje Osuch-Mallett.

Jeśli ktoś nie chce przepłacać, powinien gofra, lodów czy rybki poszukać po prostu dalej od molo.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja IAR

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