Biznesmen o rozmowie z prof. Grodzkim: Wyciągnąłem 1,5 tys. złotych, przyjął pieniążki i włożył do szuflady

Wyciągnąłem 1500 złotych, profesor przyjął te pieniążki, nie przeliczał i włożył do szuflady - mówi przedsiębiorca z województwa zachodniopomorskiego. 13 lat temu w szpitalu Szczecin Zdunowo był operowany ojciec biznesmena, do którego dotarli dziennikarze Radia Szczecin i TVP.

Według przedsiębiorcy, za to, żeby operacja została dobrze przeprowadzona obecny marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wziął pieniądze. - Poprosiłem szefa, pana profesora o rozmowę. Przeszliśmy do jego pokoju, wyciągnąłem 1500 złotych, które nie były w kopercie. Były normalnie wyciągnięte z kieszeni, dane. Przyjął te pieniążki i włożył je do szuflady, do swojego biurka - powiedział przedsiębiorca.Operacja przebiegła pomyślnie, ojcu biznesmena wycięto część płuca, w którym był nowotwór. Jak twierdzi przedsiębiorca, prof. Tomasz Grodzki nie wzbraniał się przed przyjęciem pieniędzy.- Pieniądze przekazałem za dobrą opiekę, żeby się dobrze opiekowali tatą i żeby ten zabieg, żeby to wszystko przebiegło jak najlepiej. Żadnego wrażenia na nim te pieniążki nie zrobiły. Tak jak człowiek przyjmuje wypłatę, tak on przyjął te pieniążki - powiedział przedsiębiorca.Marszałek Tomasz Grodzki zaprzecza jakoby przyjmował pieniądze od kogokolwiek za operacje. W sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo, Prokuratura Regionalna wszczęła śledztwo na początku grudnia. Pytany o tą sprawę marszałek Tomasz Grodzki odmówił komentarza dla Radia Szczecin.