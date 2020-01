Ruszyła budowa fabryki polimerów, największej inwestycji w polskiej chemii [ZDJĘCIA]

W Policach rozpoczęła się największa inwestycja w polskiej chemii, czyli budowa fabryki polimerów.

We wtorek przekazano uroczyście plac budowy firmie Hyundai Engineering, która wybuduje instalację. Wartość inwestycji to ponad 6 miliardów złotych.Polimery polickie to projekt większy niż ten o którym mówiono w 2016 roku - zaznaczył prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Dziękował dziś firmom, które wsparły przedsięwzięcie, m.in. Grupie Lotos.- Jest to projekt dalej idący, o większej skali, ponieważ będziemy wytwarzali polipropylen. Jak również w ramach tego projektu, stwarzamy cała bazę infrastrukturalną - mówił Wardacki.To bardzo ważny moment dla Pomorza Zachodniego - mówił wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Przypomniał, że to pierwsza tak wielka inwestycja w naszym regionie od ponad 50 lat.- Jesteśmy w dniu, które dla Pomorza Zachodniego śmiało można określić dniem historycznym - mówił Hinc.Polimery polickie to nowe miejsca pracy - zaznaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.- Jest to wielka inwestycja, także bez tego się nie obędzie. Będą miejsca pracy zarówno przy budowie, no i także, kiedy ten zakład zacznie działać i przynosić nam wszystkim zyski. Mam też i nadzieję, że wszystko potoczy się planowo - mówił Dobrzyński.Uroczystość przekazania placu budowy odbyła się niedaleko portu polickiego. Tam powstanie nowy gazoport, którym będą dostarczane surowce do produkcji polipropylenu. Teren został już splantowany. W uroczystości wzięli też udział inżynierowie z Korei Południowej, którzy będą realizować inwestycję.