Śmieci niesegregowane w Kołobrzegu jednak będą tańsze

Po tym, jak od nowego roku w mieście obowiązuje stawka na poziomie 26 złotych i 16 groszy za metr sześcienny zużytej wody miejscowi radni zdecydowali o obniżeniu jej o połowę.

Jeszcze w grudniu, tuż po zatwierdzeniu podwyższonej ceny w mieście organizowano protesty. Prezydent Anna Mieczkowska postanowiła, że przygotuje projekt uchwały w sprawie obniżek, jednak tylko w przypadku śmieci zmieszanych.Jeszcze niższe ceny za śmieci zaproponowała kołobrzeska opozycja, jednak ten projekt przepadł w głosowaniu, nad czym ubolewa Izabela Zielińska, przewodnicząca klubu Obywatelski Kołobrzeg.- To był projekt uchwały, który spełniał oczekiwania mieszkańców; był z nimi konsultowany. Nadal cena za odbiór odpadów komunalnych w Kołobrzegu po prostu jest za wysoka - oceniła Izabela Zielińska.Radni podjęli również uchwałę intencyjną zmierzającą do zmian w całym systemie opłat śmieciowych obowiązujących w mieście. O planach opozycji mówi Jacek Kalinowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.- Mnóstwo mieszkań jest pustych, wykorzystywanych jedynie w sezonie. Śmieciarki jeżdżą, koszty mamy, pewną kwotę będziemy pobierać w formie ryczałtu, a resztę..., może być od wody. To już będzie lżej dla wszystkich - dodał Jacek Kalinowski.Pierwsze spotkanie, na którym omawiany będzie nowy system zaplanowano na koniec stycznia. Obniżona przez radnych stawka za śmieci zmieszane wchodzi w życie 1 lutego.