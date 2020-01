Goście RSnW: polscy przedsiębiorcy skarżą się na utrudnienia w UE

Polskie przedsiębiorstwa w UE mają pod górkę - oceniają eksperci "Radia Szczecin na Wieczór".

Zbyt wiele nieuzasadnionych kontroli, duże wymagania dotyczące dodatkowych dokumentów i certyfikatów, czy utrudniony dostęp do informacji - to problemy polskich przedsiębiorców w krajach członkowskich, wynika z opublikowanej właśnie „Czarnej księgi barier" Ministerstwa Rozwoju.W zależności od kraju i branży, każdy przedsiębiorca ma inną sytuację - ocenił Łukasz Żak, prawnik.- Z mojego punktu widzenia, faktycznie od kilku lat jest ta intensyfikacja działań kontrolnych po stronie krajów członkowskich. Czy też działań o charakterze pośrednim, w zakresie głównie różnego rodzaju rozwiązań prawnych przyjmowanych w poszczególnych krajach europejskich. Tworzy to bezpośrednio lub pośrednio ograniczenia dla firm spoza danego kraju, w którym dany podmiot zagraniczny chce działać - mówi Żak.Dostrzegam zwiększoną liczbę kontroli na niekorzyść Polski - dodała pracująca w Paryżu adwokat Hanna Stypułkowska-Goutierre, prezes stowarzyszenia koordynującego sieć polskich izb handlowych.- Powstał mit na temat dumpingu społecznego, który rzekomo wynika z delegowania pracowników na tym rynku. I mamy do czynienia z wielką presją medialną, jak i ze strony francuskich związków zawodowych. Za każdym razem, jak się pojawiają jakieś kłopoty na rynku pracy, to związki obwiniają tych biednych pracowników delegowanych. Polacy stanowią największą grupę, która deleguje do Europy Zachodniej, w związku z tym stali się kozłem ofiarnym - mówi Stypułkowska-Goutierre.Wnioski po konsultacjach mają trafić do unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego.Polskie firmy w niektórych branżach wyrosły na poważną konkurencję dla przedsiębiorstw w państwach UE. Dobrym przykładem są tu polscy przewoźnicy, którzy zdominowali w Europie transport towarów. Od kilku lat toczą się więc spory między Polską a innymi krajami, np. w sprawie wynagrodzeń dla pracowników delegowanych. Bo takimi właśnie są polscy kierowcy.W ostatnich dniach z Francji dochodzą informacje o zmasowanych kontrolach w polskich firmach. Przedsiębiorcy skarżą się, że są namawiani by przenosić działalność do tego kraju. Czyli by również wszelkie opłaty wnosili nad Sekwaną a nie w Polsce.