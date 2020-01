Nowy most kolejowy na Regalicy powstanie do końca 2022 r.

Most kolejowy na Regalicy w Szczecinie w dzielnicy Podjuchy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do końca 2022 roku powstanie zupełnie nowy most kolejowy na Regalicy.

Będzie większy, zostanie wyniesiony na wysokość ponad 6 metrów. Zapewni także płynniejszy przejazd pociągów w kierunku Gryfina, Kostrzyna, Zielonej Góry i Wrocławia.



Nowy most kolejowy powstanie na północ od obecnie istniejącego - mówi przedstawiciel Wód Polskich Marek Duklanowski.



- Nowy podniesiony most z dwoma torami, który będzie umożliwiał bez żadnych konfliktów kursowanie statków i przejazdy pociągów. I to jest najważniejsze, bo to dzisiaj jest w jakiś sposób zakłócone. Czasami potrzebami związanymi z przepływem zestawu barkowego czy jednego z naszych lodołamaczy - mówi Duklanowski.



Wstępny koszt inwestycji, to prawie 350 milionów złotych. Ponad 100 mln zł na przebudowę mostu na Regalicy przekazać mają PKP Polskie Linie Kolejowe.