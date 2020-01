Pacjentka: moja matka dała Grodzkiemu 2 tys. zł w kopercie

Tomasz Grodzki. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Moja matka powiedziała przed gabinetem Grodzkiego, że wręczyła mu ostatnie oszczędności, 2 tysiące złotych w kopercie, a on nas tak potraktował - mówi pani Dorota, kolejna osoba, która zdecydowała się ujawnić nieetyczne praktyki w Szpitalu Szczecin-Zdunowo.

Matka pani Doroty trafiła na oddział dr Tomasza Grodzkiego w 2009 roku. W związku z nowotworem wycięto jej płuco. Zabieg wykonał obecny Marszałek Senatu.



- Czekałyśmy na wynik po badaniach, po usunięciu tego płuca. I wynik miał świadczyć o tym, czy dalsze leczenie będzie opierało się na tym, że będzie podawana chemia, czy też naświetlania. No i tu chodziło dokładnie o to, żeby doktor Grodzki wypisał takie zaświadczenie, sprawdził wyniki i wypisał zaświadczenie, że tak kieruje teraz mamę na badania - mówi pani Dorota.



Pani Dorota mówi, że przez pięć godzin czekały na to, aby doktor Grodzki przyjął je w gabinecie.



- Matka się rozpłakała i powiedziała w ten sposób: ja mu dałam moje ostatnie oszczędności, dałam mu 2 tysiące złotych w kopercie, a on mnie dzisiaj tak traktuje? Zrobiło mi się bardzo przykro, żal i złość jakaś zapanowała taka nade mną. Nie zastanawiając się wiele weszłam do gabinetu do doktora Grodzkiego, bez pukania, bez niczego i powiedziałam: panie doktorze, chyba możemy teraz porozmawiać. On powiedział, że nie, że mam wyjść, że dzisiaj tej sprawy nie załatwimy, że jakim prawem weszłam do gabinetu, on jest bardzo zajęty. Był bardzo nieprzyjemnym człowiekiem. Powiedziałam mu tylko wprost: panie doktorze, chyba wystarczająco pan dostał on mojej matki pieniędzy - opowiada pani Dorota.



Wystawienie zaświadczenia zajęło lekarzowi kilka minut.



Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej prokurator Marcin Lorenc poinformował Radio Szczecin, że w śledztwie, które wszczęto na początku grudnia, badanych jest już dziesięć zdarzeń korupcyjnych.