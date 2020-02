Klasa polityczna powinna zachować standardy i "dbać o klasę"

Klasa polityczna powinna dbać o klasę - tak Joanna Agatowska, wiceprzewodnicząca zachodniopomorskiego SLD komentowała w "Rozmowie pod krawatem" wydarzenia z Pucka.

Tam właśnie działacze KOD obrzucali obelgami prezydenta Andrzeja Dudę ku zadowoleniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Podczas świętowania 100-lecia zaślubin Polski z morzem,przemówienie głowy państwa zakłócała grupka protestantów; padły wyzwiska.Później organizatorzy tej manifestacji zamieścili film ze spotkania z gratulującą im kandydatką Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Joanny Agatowskiej to nie powinno mieć miejsca.- Klasa polityczna powinna dbać o klasę, o zachowanie wysokich standardów. Również w wystąpieniach i zachowaniach publicznych. To faktycznie robi wrażenie na ludziach, którzy są mniej zaangażowani politycznie, którzy przyglądają się temu z zewnątrz. I psuje się opinię publiczną, społeczeństwo, zniechęca się je do polityki m.in. takimi zachowaniami. Wierzę głęboko, że mądrzy ludzie dostrzegają to i dostrzegają różnicę - powiedziała Joanna Agatowska.Joanna Agatowska z SLD podkreślała, że chociaż kampanii prezydenckiej towarzyszą ogromne emocje, to w sytuacji, gdy obchody w Pucku były uroczystością państwową, należy unikać takich sytuacji.