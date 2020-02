Goście "Kawiarenki politycznej" komentują start kampanii prezydenckiej [ZDJĘCIA]

Kampania wyborcza ruszyła - jej start komentowali goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.

Andrzej Duda jest konkretnym kandydatem, wśród pozostałych dominuje przekaz partyjny - mówiła radna wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt.- Pięć lat temu był bardzo dobrym kandydatem, teraz jest lepszym o pięć lat. Przez pięć lat Andrzej Duda jeździł po Polsce, był w każdym powiecie i wsłuchiwał się w głosy wyborców - podkreśliła Małgorzata Jacyna-Witt.Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej nie mówiła o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej; skupiła się na krytyce Andrzeja Dudy.- Najważniejsza rzecz: dla mnie zła w tej prezydenturze to jest łamanie Konstytucji. To jest rzecz, której wybaczyć najważniejszemu urzędnikowi w państwie ja nie potrafię - zaznaczyła senator Magdalena Kochan.Joanna Agatowska reprezentująca SLD nie chciała oceniać ostatnich 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy. Mówiła, jaki - jej zdaniem - powinien być prezydent.- Prezydent powinien być strażnikiem Konstytucji, powinien być człowiekiem, który łagodzi spory, dba o sprawiedliwość, nie wyklucza niektórych grup i nie dzieje się to za jego, autentycznym wręcz, przyzwoleniem - mówiła Joanna Agatowska.Piotr Słomski z Kukiz'15 i PSL zachwycony jest Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.- To jedyny lider partyjny, który startuje na prezydenta RP, to jest godne podkreślenia - dodał Piotr Słomski.W wyborach prezydenckich bierze udział też Szymon Hołownia. To jedyny kandydat, który do tej pory nie zaprezentował swoje sztabu na Pomorzu Zachodnim.W wyborach prezydenckich biorą też udział: Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz Szymon Hołownia. Obaj kandydaci nie zaprezentowali swoich sztabów wyborczych w Zachodniopomorskiem.