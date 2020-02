"Zielony" Słowik topi szczecińską Nowoczesną [ZDJĘCIA]

Radny miejski Przemysław Słowik, ostatni szef Nowoczesnej w mieście właśnie ogłosił, że przechodzi do partii Zieloni. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Radny miejski Przemysław Słowik, ostatni szef Nowoczesnej w mieście właśnie ogłosił, że przechodzi do partii Zieloni. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Radny miejski Przemysław Słowik, ostatni szef Nowoczesnej w mieście właśnie ogłosił, że przechodzi do partii Zieloni. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Radny miejski Przemysław Słowik, ostatni szef Nowoczesnej w mieście właśnie ogłosił, że przechodzi do partii Zieloni. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radny miejski Przemysław Słowik, ostatni szef Nowoczesnej w mieście właśnie ogłosił, że przechodzi do partii Zieloni. Nie zmienia to jego statusu w klubie KO, bo Zieloni są częścią Koalicji Obywatelskiej.

Poseł Zielonych Tomasz Aniśko tłumaczył, że nie "pożarli" Nowoczesnej w Szczecinie, a jedynie widzą w radnym osobę wcielającą w życie ideały ich ugrupowania.



- Trudno byłoby odmawiać prawa osobom, które działały wcześniej w innych partiach do tego, by włączały się teraz do "zielonego programu" i "zielonego nurtu. Nasz program znany jest od wielu lat - podkreślił.



Reporter Radia Szczecin zapytał Przemysława Słowika na ile zmiana barw partyjnych podyktowana jest kalkulacją - gdyby wstąpił do PO, trudniej byłoby o wysokie miejsce na liście, co wydaje się dużo łatwiejsze do osiągnięcia w ramach KO z ramienia Zielonych.



- W polityce bardzo ważna jest skuteczność; kiedy jesteśmy w zespole, kiedy mamy ludzi, z którymi chcemy pracować. W Koalicji Obywatelskiej pracujemy już od ponad roku i dalej chcemy pracować. To było ważne, że partia Zieloni jest w koalicji i możemy funkcjonować w szerokim bloku. Wartości Zielonych stawiam na pierwszym miejscu - odpowiedział Słowik.



Jak przyznał - prawdopodobnie obecnie w Szczecinie członków Nowoczesnej "można policzyć na palcach jednej ręki".