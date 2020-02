Miasto podpisało umowę ws. programu do walki z zanieczyszczeniem powietrza

Michał Przepiera był gościem "Rozmowy pod krawatem". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Zefirek" i "Mewa" do walki z zanieczyszczeniem powietrza. W sumie, jak mówił w "Rozmowie pod krawatem" zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera, z obu programów będzie można sfinansować wymianę około 400 pieców na węgiel.

W poniedziałek Przepiera podpisał umowę z marszałkiem województwa w sprawie "Zefirka", a miasto od dwóch lat realizuje program "Mewa". Nabór wniosków w tym drugim przypadku już trwa, do 30 kwietnia tego roku. Zapytaliśmy zastępcę prezydenta, kiedy ruszy "Zefirek"?



- W pierwszym półroczu 2020 r., bo musimy te środki rozliczyć, czyli musimy zrealizować ten program do końca przyszłego roku. Równolegle idzie nasz własny program "Mewa". Widziałem nad Podkarpaciu, jak ludzie się w urzędzie ustawiają z karimatami. Mam nadzieję, że u nas takiej sytuacji nie będzie. Wiem, że jest duże zainteresowanie. Tu, jeżeli chodzi o mieszkańca, będzie można otrzymać 7,5 tysiąca złotych. Przy programie "Mewa", który jest z naszych środków własnych miasta Szczecin, jest 10 tys. na jedną wymianę - mówił Przepiera.



W sumie oba programy to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.