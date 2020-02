Zabił człowieka za laptopa i komórkę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest akt oskarżenia - przestępca odpowie za zabójstwo i kradzież m.in. laptopa. Do zdarzenia doszło na szczecińskim Niebuszewie.

Tragedia rozegrała się w ubiegłym roku. Przestępca zakradł się do mieszkania i zadał pokrzywdzonemu ciosy nożem w twarz i ręce, a następnie wypchnął go przez okno w pokoju na drugim piętrze. Mężczyzna zmarł. Napastnik zabrał z domu laptopa, komórkę, płaszcz i plecak oraz portfel. Po czym uciekł.



Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę. Wtedy okazało się, że rok wcześniej w Szczecinie napadł i okradł innego człowieka. Najpierw mu zagroził pobiciem, a potem użył gazu pieprzowego. Wtedy ukradł mu plecak z konsolą do gier.



Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego. Teraz grozi mu dożywocie. Podejrzany był w przeszłości karany.