Były podejrzenia o koronawirusa, a okazało się, że to grypa

Są wyniki badań pacjentów, którzy przebywali w koszalińskim szpitalu z podejrzeniem koronawirusa - W jednym wypadku to grypa.

Mężczyzna, który przebywał we Włoszech i kobieta, która wróciła z Izraela, trafili pod obserwację na początku tygodnia. W kraju jest też pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia.



Jak poinformował nas rzecznik tamtejszego szpitala - Cezary Sołowij:



"Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że u obu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie z powodu podejrzenia infekcji wywołanej koronawirusem, mamy do czynienia z grypą typu A. Wyniki badania pod kątem koronawirusa w przypadku pierwszej osoby - pacjenta, który wrócił z Włoch - są ujemne. Na wynik drugiej osoby jeszcze czekamy, dotrze do nas zapewne dziś, najpóźniej jutro. Stan zdrowiu obu osób lekarze oceniają jako dobry."



W regionie są jeszcze trzy osoby u których podejrzewa się koronawirus. Przebywają w izolatce w szpitalu przy Arkońskiej w Szczecinie. Wyniki ich badań będą znane w ciągu najbliższych dni. Objawy u tych pacjentów są typowo grypowe, przebywały one ostatnio na terenie ognisk wirusa.



Pod tzw. nadzorem epidemiologicznym sanepidu jest łącznie 59 osób z województwa zachodniopomorskiego.



Pierwszy w Polsce przypadek koronawirusa potwierdzono w czwartek w Łodzi. Chora to kobieta, która przebywała w Tajlandii. Lekarze określają jej stan jako dobry. Trwa sprawdzanie z iloma osobami miała kontakt.