Szczecinianie pobiegli w hołdzie Wyklętych [DUŻO ZDJĘĆ]

Szczecinianin Michał Sieczkowski zwycięzcą biegu na 1963 metry. Znamy pierwsze rozstrzygnięcia biegu "Tropem Wilczym: Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Impreza odbywa się na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

- Dziękuję za gratulację. Przyszedłem po wynik, ale też, aby upamiętnić Żołnierzy Wyklętych. Jest w Szczecinie gdzie biegać, głównie biegam w lesie Arkońskim, tam jest dużo fajnych szlaków - opowiada zwycięzca.W rywalizacji wystartowało prawie tysiąc biegaczy. Pobiec mogli jednak również zawodnicy bez pakietów startowych - podkreśla Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości.- Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą pobiec i nie potrzebują tego swojego wyniku, żeby później sprawdzić w internecie, chcą się przebiec ku czci Żołnierzy Wyklętych - zapraszamy serdecznie, ludzi, którzy chcą przyjść z rodzinami - również rozpraszamy. Myślę, że warto przyjść chociaż na chwilę i zobaczyć - zachęca Woźniak.Miasteczko biegowe umiejscowione jest na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Zawodnicy zmierzyli się z dwoma dystansami - 1963 metrów oraz 5 kilometrów.- My wyjątkowo jesteśmy tutaj z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii numer 2. My z młodzieżą przyszliśmy przebiec krótki bieg. Aktywność fizyczna wśród naszej młodzieży jest praktykowana. Młodzież biega, ja nie. - Damy radę, nie wiem jak koleżanka. - Jak mnie dociągnie to dam radę. - Ja biegam, wziąłem ze sobą dziewczynę i koleżankę, żeby zachęcić do aktywnego spędzania czasu i upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych - mówili biegacze.Na miejscu jest również wóz transmisyjny oraz ekipa Radia Szczecin, która rozdawała gadżety, pod naszym namiotem było również stoisko z malowaniem twarzy.