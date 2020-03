Radny tłumaczy, dlaczego chce odwołania wójt Dobrej

Teresa Dera - wójt podszczecińskiej gminy Dobra. Fot. Radio Szczecin

Poprę inicjatywę mieszkańców, poprę wniosek o odwołanie wójt gminy Dobra - powiedział w "Samorządowej przeplatance" Radia Szczecin Paweł Malinowski.

Radny gminy Dobra tak skomentował swój udział w referendum o odwołanie Teresy Dery.



- Po pierwsze przede wszystkim chaos przestrzenny. Jaki procent w gminie mamy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? W naszej gminie to między 10 a 11 procent. W skali Polski to grubo powyżej 30 procent. Gminy, które mają ten temat uporządkowany, dochodzą nawet do 90 procent. To są gminy w naszym województwie. Pani wójt już kilkanaście lat zarządza tą gminą. Co wybory mówi, że będą trwały prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mija kolejna kadencja i niestety niewiele się z tym dzieje - powiedział Malinowski.



Referendum w sprawie odwołania wójt gminy Dobra Teresy Dery odbędzie się 29 marca. Aby było wiążące, do urn musi pójść 5 tysięcy 300 mieszkańców. Inicjatorzy akcji sformułowali 14 zarzutów pod adresem wójt. Chodzi m.in. o kiepski stan dróg, czy też złe kształtowanie ładu przestrzennego w gminie. Ich zdaniem, wójt nie przedkłada planów zagospodarowania przestrzennego i wydaje niekorzystne dla mieszkańców warunki zabudowy.