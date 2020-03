Prezydent Duda: Bardzo proszę poważnie traktować kwarantannę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Apeluję o pomoc dla osób objętych kwarantanną - powiedział Andrzej Duda po spotkaniu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Prezydent rozmawiał z władzami województwa o sytuacji epidemiologicznej na Pomorzu Zachodnim. Jak powiedział, zaniepokoiły go informacje policji, że nie wszyscy mieszkańcy naszego regionu przestrzegają zasad domowej kwarantanny.- Apeluję do wszystkich moich rodaków, wobec których zastosowano kwarantannę domową, aby traktować to poważnie. Apeluję jeszcze raz, to kwestia państwa zdrowia, ale to też kwestia zdrowia innych osób. Bardzo proszę, żeby to traktować poważnie. Bardzo proszę, żeby też pomagać takim osobom, żeby wspierać osoby, które są poddane tej kwarantannie. Tak, żeby było im po prostu łatwiej to wytrzymać i żeby mogły dotrzymać tej kwarantanny. Żeby otrzymywały to, co jest im potrzebne, żeby być z nimi w kontakcie. Przez kontakt telefoniczny nie można się zarazić, ale można się dowiedzieć czy dana osoba potrzebuje czegoś i być może coś kupić, przynieść tej osobie, zostawić pod drzwiami - powiedział prezydent Duda.Prezydent Andrzej Duda stwierdził też, że niestety, ale będą ofiary śmiertelne epidemii. - Niestety, ale to że będą zgony spowodowane zakażeniem koronawirusem, to obawiam się, że w zasadzie jest pewne. Pytanie tylko, kiedy i mam nadzieję, że będzie tych przypadków jak najmniej - powiedział prezydent.Prezydent Andrzej Duda odwiedził województwo zachodniopomorskie, ponieważ ten rejon kraju ma trzy rodzaje granic: morską lądową i tu też znajduje się port lotniczy.W Zachodniopomorskiem 153 osoby są poddane kwarantannie domowej. Andrzej Duda wysoko ocenił zaangażowanie służb dbających o zdrowie mieszkańców regionu. Jeszcze w środę prezydent ma odwiedzić punkt kontroli sanitarnej przy polsko-niemieckiej granicy w Kołbaskowie.